Турции придется не бороться с кризисами, а предотвращать их

Изменение климата вызывает тревогу всего мира. Например, повышение глобальной температуры, которая сейчас на 1,2 градуса по Цельсию выше по сравнению с доиндустриальными временами, нагревает Землю и дестабилизирует ее. Последствия, связанные с изменением климата, угрожают человечеству. Турецкая "Сабах" рассказывает, с чем борется Турция в последние месяцы.

Во многих частях мира жара этого лета бьет рекорды. Еще одна проблема, вызванная сухим и горячим воздухом в сочетании с низкой влажностью, - лесные пожары. Об этом свидетельствуют пожары в Австралии, Калифорнии и Сибири, которые длятся несколько месяцев. Страны Средиземноморского бассейна, которые, как ожидается, больше всего пострадают от острых последствий изменения климата, в настоящее время борются с лесными пожарами. Италия, Греция, Испания, Алжир и Турция уже несколько дней переживают катастрофу. Малейшая искра приводит к необратимым последствиям, когда температура иногда достигает 45-50 градусов по Цельсию, а уровень влажности ниже 10%.

Люди погибают, черный дым окутывает воздух, поднимается над лесами, уничтожая флору и фауну. Деревья составляют большую часть растительности. Одно взрослое дерево может удовлетворить ежедневную потребность в кислороде от 2 до 10 человек. Деревья поглощают двуокись углерода, парниковый газ и сохраняют прохладу. Согласно оценкам Института мировых ресурсов (WRI), леса поглощают 7,6 млрд метрических тонн углекислого газа во всем мире. Это эквивалентно 1,5 годовым выбросам углерода в Соединенных Штатах. Деревья также играют активную роль в круговороте воды через влагоотделение и способствуют охлаждению окружающей среды, поглощая тепловую энергию.

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно во всем мире вырубается 15 млрд деревьев для производства бумаги и древесины. Только 5 млрд новых деревьев высаживаются взамен. Таким образом, мы ежегодно стираем с поверхности Земли 10 млрд деревьев. Согласно отчету World Forest Outlook 2020 (SOFO2020), опубликованному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, 420 млн гектаров лесных угодий было потеряно за последние 30 лет.

Еще одна проблема, уничтожающая леса - пожары. Опять же, согласно отчету SOFO 2020, примерно 100 млн гектаров было повреждено пожарами за последние 30 лет. Среди причин, которые приводят к возгоранию, могут быть молнии, костры, непотушенные окурки. Мы не можем также игнорировать глобальное изменение климата. В благоприятных условиях огонь трудно контролировать. Условия, которые приводят к неконтролируемой ситуации - сильная жара, засуха, низкая влажность и уменьшение количества осадков. Мы все чаще сталкиваемся с экстремальной жарой и волнами тепла из-за изменения климата.

От кризиса к риску

Турция накопила большой опыт и развила свою инфраструктуру перед лицом бесчисленных стихийных бедствий, но ей необходимо перенести свой опыт по борьбе с кризисами на их предотвращение. Турции следует провести исследования для предотвращения возможных бедствий, определив регионы или структуры, которые могут быть затронуты, возможный ущерб и способы минимизировать негативные последствия в случаях, когда бедствия не могут быть предотвращены. Турция с каждым днем все сильнее и сильнее переживает разрушительные последствия изменения климата. Температура продолжит повышаться, а засуха усилится, что вызовет новые пожары. Леса остаются стратегическим ресурсом, и страна должна принять все необходимые меры для их защиты.