На Краснодарский край обрушатся новые ливни

Сильные дожди ожидаются на Кубани в конце рабочей недели, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дожди с грозами и градом случатся в регионе с 18 по 21 августа, основной разгул стихии придется на пятницу, 20 августа.

Осадки не принесут с собой похолодания, 18 августа в регионе плюс 33, кратковременные дожди, ветер в грозу до 14 м/с. Такая же погода прогнозируется и на следующий день.

Сильный дождь с грозой и градом случится 20 августа, обильные осадки прогнозируют в Туапсинском районе. В субботу, 21 августа на Кубани также будет дождливо. С 22 августа погода в регионе начнет улучшаться.

"Фронтальные разделы, которые достигнут территории региона в ближайшие дни, станут причиной дождей, местами - сильных. Но мы не ожидаем опасных ливней, таких, как в минувшие выходные", - рассказала ведущий синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилия Тукаева, пишут "Кубанские новости".