Крупное ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни двух человек

В результате автоаварии с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли два человек, еще семеро получили ранения, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло в зоне дорожных работ.

"По предварительным данным, 17 августа в Баксанском районе на ФАД А-158 "Прохладный-Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.