Из Абхазии в Россию пытались ввезти 499 пачек контрабандных сигарет

Российские таможенники пресекли нелегальный ввоз из Абхазии почти 500 пачек сигарет.

Сигареты были спрятаны в автомобиле, провезти контрабанду через границу пытался 31-летний житель Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Мужчина намеревался реализовать сигареты в России.

Российские таможенники установили, что автомобиль гражданина оборудован специальными тайниками, в которых были спрятаны 49 блоков и 9 пачек сигарет MILANO LONDON, CAVALLO BY TONY FRANK, всего изъято 499 пачек - 9 980 сигарет.

Весь контрабандный товар и машина нарушителя изъяты, сигареты направлены на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.