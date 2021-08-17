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Армения ударила по границам Азербайджана

Армения ударила по границам Азербайджана

Армянские вооруженные силы утром и днем обстреляли позиции азербайджанской армии с разных направлений. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что сегодня с 10:55 до 14:20 (с 9:55 до 13:20 мск) армянские подразделения обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики со своих позиций в поселке Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

Помимо этого, с 11:18 до 13:37 (с 10:18 мск до 12:37 мск) с позиции в поселках Гейсу и Шишкая Чамбаракского района и на безымянных высотах армянские военные периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении поселка Галакенд Гедабекского района и поселка Истису Кельбаджарского района из оружия различного калибра.

Обстрелы были подавлены ответным огнем, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку.

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Вестник Кавказа

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