Лавров: из рук Запада ускользают "нити управления"

Запад теряет свою гегемонию в мире, из их рук ускользают "нити управления", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться. Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД отметил, что западные страны пытаются удержать свое доминирование при помощи новых агрессивных шагов.