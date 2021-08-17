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Лавров: из рук Запада ускользают "нити управления"

Лавров: из рук Запада ускользают &quot;нити управления&quot;

Запад теряет свою гегемонию в мире, из их рук ускользают "нити управления", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться. Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД отметил, что западные страны пытаются удержать свое доминирование при помощи новых агрессивных шагов.

 

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