Лавров: из рук Запада ускользают "нити управления"
Запад теряет свою гегемонию в мире, из их рук ускользают "нити управления", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться. Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром", - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Глава МИД отметил, что западные страны пытаются удержать свое доминирование при помощи новых агрессивных шагов.
Вестник Кавказа
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