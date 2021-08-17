Азербайджан остается лидером среди стран СНГ по поставкам томатов в Россию

Больше всего томатов из стран СНГ в Россию ввозится из Азербайджана, такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

"Азербайджан остается крупнейшим среди стран содружества поставщиком в Россию томатов (114 тыс т)", - сказано в нем.

Армения занимает первое место по абрикосам - 34 тыс т. Казахстан удерживает лидерство по репчатому луку (61 тыс т), арбузов (44 тыс т) и дыни (28 тыс т). Узбекистан поставляет больше всего черешни (24 тыс т), нектаринов (20 тыс т), сливы (5,8 тыс т) и укропа (5,6 тыс т).