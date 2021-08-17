Главная » Новости

"Аэроэкспресс" во "Внуково" приостановит работу 21 августа

&quot;Аэроэкспресс&quot; во &quot;Внуково&quot; приостановит работу 21 августа

21 августа будут отменены рейсы аэроэкспрессов между аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба компании-оператора.

Пассажирам предложено добираться в аэропорт через метро "Саларьево" с пересадкой на наземном транспорте. Тем, кто купил билет на аэроэкспресс заранее, компания выплатит компенсацию.

Отмечается, что 22 августа с 6 утра экспрессы будут курсировать по расписанию.

1205 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!