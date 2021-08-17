Пойдут ли дети в школу в Грузии?

Начать учебный год в школах в традиционном формате в Грузии можно будет, если показатель положительности новых случаев Covid-19 опустится ниже 4%, рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Учитывая, что накануне этот показатель составил 12,97%, за последние две недели он равняется 10,63%, за последние семь дней - 11,14%, старт обучения 15 сентября в очном режиме находится под вопросом.

Гамкрелидзе предупредил, что если к началу нового учебного года эпидемиологическая ситуация не улучшится, то дети не смогут пойти в школу.

Тем не менее, он выразил надежду, что введенные властями новые ограничения и вакцинация от коронавируса дадут результаты, и показатель распространения ковида снизится, пишет Sputnik Грузия.