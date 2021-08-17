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В Москве ожидаются сильные дожди

В Москве ожидаются сильные дожди

Ливни придут в Москву и область в среду, сообщил научный руководитель Гидромецентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик", - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что наиболее мощными осадки будут в среду и четверг. К пятнице они ослабнут. Синоптик подчеркнул, что дожди не охладят воздух в столице.

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Вестник Кавказа

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