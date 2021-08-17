Турция отказалась управлять аэропортом Кабула

В Турции не планируют управлять международным аэропортом Кабула, сообщает источник Reuters в турецких силах безопасности.

При этом Анкара готова оказать помощь в технической эксплуатации аэропорта, если талибы (движение запрещено в РФ) обратятся с таким предложением.

Источник заявил, что Турция по просьбе талибов также готова помочь в обеспечении безопасности аэродрома. "На данный момент в аэропорту Кабула царит полный хаос. Порядок полностью нарушен", — добавил собеседник.

Отказ от намерений удерживать аэропорт столицы Афганистана под управлением турецких военных произошел после занятия талибами Кабула. По данным издания, в настоящее время в городе базируются 600 солдат Минобороны Турции.