Санитар обворовал покойника в Пятигорске

Воровство, совершенное у скончавшегося пациента больницы, раскрыли в Пятигорске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился молодой человек, заявивший, что с банковской карты его умершего отца пропали более 13 тыс рублей.

Правоохранители выяснили, что 26-летний житель станицы Марьинской, работавший санитаром в медучреждении, имея доступ к личным вещам скончавшегося пациента, взял его мобильный телефон и привязал его банковскую карту к своему номеру. Затем подозреваемый совершил несколько покупок в интернет-магазине, списав деньги со счета умершего.

"При получении посылки в почтовом отделении мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отделе внутренних дел гражданин сознался в содеянном", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (кража).