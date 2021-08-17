В Роспотребнадзоре сообщили, сколько на самом деле тянется постковидный синдром

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго переболевшие коронавирусом люди восстанавливаются и от чего это зависит.

Известно, что постковидный синдром ведет к существенному снижению качества жизни, для многих людей он оказывается тяжелее самого ковида.

«Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела», - говорится на странице Роспотребнадзора в соцсети.

Сроки восстановления после болезни часто зависят от того, насколько тяжело болел человек, отметила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Хадижат Омарова.

После легкой формы ковида полное выздоровление происходит примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой формах заболевания, постковид длится три-шесть недель. В среднем постковидный синдром сохраняется полгода, в тяжелых случаях - дольше.

Специалист уточнила, что дети гораздо легче и быстрее справляются с постковидным синдромом.