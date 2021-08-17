Азербайджанские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность аэропорта Кабула (ВИДЕО)
Азербайджанские миротворцы продолжают нести службу в Кабульском международном аэропорту в Афганистане, такое сообщение распространило Минобороны АР.
"Наши миротворцы в настоящее время выполняют задачи по обеспечению безопасности и обороны в закрепленном за ними секторе", - сказано в нем.
В ведомстве уточнили, что в Кабуле находятся 120 миротворцев, они действуют совместно с силами Турции.
Вестник Кавказа
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