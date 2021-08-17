Азербайджанские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность аэропорта Кабула (ВИДЕО)

Азербайджанские миротворцы продолжают нести службу в Кабульском международном аэропорту в Афганистане, такое сообщение распространило Минобороны АР.

"Наши миротворцы в настоящее время выполняют задачи по обеспечению безопасности и обороны в закрепленном за ними секторе", - сказано в нем.

В ведомстве уточнили, что в Кабуле находятся 120 миротворцев, они действуют совместно с силами Турции.