Крупнейший на Северном Кавказе мясоперерабатывающий комплекс построили в Ставропольском крае

В Ставропольском крае завершилось строительство крупнейшего в СКФО мясоперерабатывающего комплекса, сообщили в управлении по информполитике правительства края, пишет "РБК".

Мясоперерабатывающий комплекс возведен в Новоалександровском округе, его площадь составляет 7,7 тыс кв м, склады и логистические помещения занимают 950 кв м. Строительство обошлось в 500 млн рублей, инвестиционный проект с 2018 года реализует Новоалександровский мясокомбинат.

Планируется, что предприятие начнет работу уже в конце 2021 года, количество рабочих мест на комбинате увеличится в 1,5 раза.

"С учетом действующего производства, запуск завода позволит увеличить мощности предприятия до 10 тыс тонн готовой продукции в год", - подчеркнули в управлении.

Новые мощности позволят мясокомбинату расширить ассортимент, например, откроется производство сырокопченых колбас. На новое предприятие уже завезено оборудование, проводятся пуско-наладочные работы.