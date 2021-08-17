Афганцы, приехавшие в Россию на Евро-2020, боятся возвращаться домой

Четверо граждан Афганистана, приехавших на матчи Евро-2020, отказались возвращаться на родину из-за угроз со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Один из прибывших заявил, что после окончания футбольного турнира и начала прихода к власти талибов в Афганистане он принял решение остаться в Санкт-Петербурге. По его словам, его ждет смерть после возвращения на родину, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Mash на мойке".

Он попросил власти продлить ему срок пребывания в России, однако сделать этого не удалось. Граждан Афганистана оштрафовали на пять тысяч рублей. Также принято решение об их депортации.

Стоит отметить, что адвокаты готовят апелляцию, пока приговор переводят на язык пушту.