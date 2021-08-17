Афганцы, приехавшие в Россию на Евро-2020, боятся возвращаться домой
Четверо граждан Афганистана, приехавших на матчи Евро-2020, отказались возвращаться на родину из-за угроз со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Один из прибывших заявил, что после окончания футбольного турнира и начала прихода к власти талибов в Афганистане он принял решение остаться в Санкт-Петербурге. По его словам, его ждет смерть после возвращения на родину, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Mash на мойке".
Он попросил власти продлить ему срок пребывания в России, однако сделать этого не удалось. Граждан Афганистана оштрафовали на пять тысяч рублей. Также принято решение об их депортации.
Стоит отметить, что адвокаты готовят апелляцию, пока приговор переводят на язык пушту.
Вестник Кавказа
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