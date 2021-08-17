В Алматы продлили карантин до 1 сентября

Карантин в Алматы продлится до 1 сентября, сообщил во вторник главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Решение о продлении карантина принято в связи с напряженной эпидситуацией и активным распространением дельта-штамма, уточнил Бекшин в ходе пресс-конференции.

"В Алматы требуется стабилизация эпидемиологической ситуации, тем более что нам необходимо организовать обучение в учреждениях образования в штатном режиме", - добавил он.

Действующие в городе ограничения продлены до 31 августа включительно.