Лавров отметил транзитный потенциал освобожденных районов Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что российским автокомпаниям стоит обратить внимание на транзитный потенциал освобожденных районов Азербайджана.

"Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог, поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду", - подчеркнул глава МИД на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, пишет ТАСС.

Лавров заявил, что "важно, чтобы экономическое развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием".