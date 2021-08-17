Великий Муслим Магомаев, которому сегодня могло бы исполниться 79 лет, остается живым в своем творческом наследии и сейчас, спустя почти 13 лет после ухода из жизни. Об этом сегодня в годовщину дня рождения знаменитого певца рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

"Для меня Муслим Магомаев жив. Это редкая способность, которой обладают артисты. Я несколько раз в неделю, как минимум, слышу песни в его исполнении. Я вижу, как наши выпускники записывают песни из его репертуара, чтобы ярче себя представить, и манера исполнения Муслима Магомаева продолжает влиять на них", - прежде всего сказал Григорий Заславский.

"Муслим Магомаев обладал огромной вокальной свободой, которая вызывала и вызывает восхищение и ощущение полета, что возникает у тех, кто слушает, как он поет", - добавил он.

"Магомаев – это редчайшее и очень важное сочетание классической школы и самого широкого песенного репертуара. Собственно говоря, уже после того, как он объединил классику и эстраду, то же самое составило славу великого трио теноров Паваротти, Каррераса и Доминго, вышедших с оперными голосами на эстраду. Он сделал очень много важного для популяризации классической школы, в первую очередь, в Советском Союзе", - подчеркнул ректор ГИТИС.

"Позднее созданную Магомаевым традицию распространил на песни Великой Отечественной войны Дмитрий Хворостовский, а сегодня мы привлекаем к этому наших студентов, когда они выезжают с концертными программами. Потому что хорошие песни лишь приобретают, когда встречаются с воспитанными итальянской школой голосами. Понимание этого дал нам Муслим Магомаев", - рассказал он.

Григорий Заславский отметил, что в ГИТИС наследие Муслима Магомаева сохраняет его вдова, выдающаяся певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. "Тамара Ильинична является невероятным примером любви, верности и непреходящего восхищения талантом близкого, родного ей человека", - заключил ректор ГИТИС.