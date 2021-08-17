В Грузии растет заболеваемость коронавирусом и кончаются койки
В Грузии за минувшие сутки выявили 6,2 ты случаев коронавируса, ситуация в стране напряженная, заканчиваются койки для больных.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе во вторник заявила, что госпитальный сектор переполнен, при этом для ковид-пациентов не хватает коек. "Положение пациентов в госпиталях требует внимания, поскольку больше 1,5 тысячи человек лечатся в интенсивной терапии, а 500 пациентов в реанимации", - сообщила она.
Около 95% пациентов с коронавирусом в больницах - те, кто не прошел вакцинацию.
Тикарадзе не исключила, что если эпидситуация в Грузии еще ухудшится, то придется ввести дополнительные ограничения.
В Грузии с начала пандемии выявили более 490 тыс случаев инфицирования коронавирусом.
Вестник Кавказа
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