Минобрнауки Ингушетии продолжит открывать новые "Точки роста"

Министерство просвещения РФ поддержало инициативу открыть в Ингушетии 20 новых образовательных центров "Точка роста", которые будут созданы в 2024 году за счет нацпроекта "Образование", - сообщили сегодня в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В течение двух лет в республике открыли 59 центров "Точка роста", а согласованная Министерством просвещения РФ заявка на открытие 20 новых центров в 2024 году дает нам возможность сделать еще один шаг на пути к выравниванию образовательных возможностей между сельскими и городскими школами", - заявила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова, передает "Это Кавказ".

Все новые центры будут обеспечены многофункциональными устройствами, квадрокоптерами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и многим другим, что создает новые возможности для изучения школьного материала по различным предметам в современном формате.

Ко Дню знаний в нынешнем году в школах Ингушетии заработает еще 12 "Точек роста", сейчас в новых центрах завершается ремонт и закупка необходимых учебных материалов и оборудования.

