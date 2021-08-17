Почти закончившийся бензин резко подорожал в Кабуле
В Кабуле закончился бензин, возле заправок образовались очереди из оставленного транспорта.
Отмечается, что крупные магазины в столице Афганистана закрыты, работают лишь небольшие лавки, сообщает РИА Новости.
Бензин на АЗС Кабула резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности.
Стоит добавить, что в городе выстроились ряды танков и военных машин, которые остались без топлива.
Вестник Кавказа
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