Почти закончившийся бензин резко подорожал в Кабуле

В Кабуле закончился бензин, возле заправок образовались очереди из оставленного транспорта.

Отмечается, что крупные магазины в столице Афганистана закрыты, работают лишь небольшие лавки, сообщает РИА Новости.

Бензин на АЗС Кабула резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности.

Стоит добавить, что в городе выстроились ряды танков и военных машин, которые остались без топлива.