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Льготная семейная ипотека в России будет действовать до конца 2023 года

Льготная семейная ипотека в России будет действовать до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил во вторник в ходе заседания правительства, что программа льготной ипотеки в стране будет продлена до конца 2023 года.

"По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через 1,5 года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года", - заявил Мишустин.

Льготной семейной ипотекой смогут воспользоваться в том числе семьи с одним ребенком, подчеркнул премьер.

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Вестник Кавказа

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