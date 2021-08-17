Набережная Сочи станет единой прогулочной зоной

В Сочи разработана концепция развития городских набережных "Две реки - одно море", мэр Сочи Алексей Копайгородский сегодня представил ее губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

"Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев проводит рабочий день в Сочи. На градостроительном совете Сочи губернатору представили концепцию развития набережных "Две реки - одно море", - сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи, передает "Интерфакс".

По задумке авторов проекта, на курорте будет создана единая прогулочная зона длиной около 15 км, которая соединит реку Сочи в районе Морского порта, а затем вдоль моря она пройдет до бальнеологического курорта Мацеста.

Новая объединенная набережная станет комфортным объектом для прогулок жителей и гостей города, - уверены авторы проекта.