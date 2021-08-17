Главная » Новости

Массовое ДТП с погибшим и ранеными произошло на Кубани

Массовое ДТП с погибшим и ранеными произошло на Кубани

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с погибшим и ранеными, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.  

Авария произошла на 116-м километре трассы Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Казанской Кавказского района.

По предварительным данным, 39-летний водитель "Лады Ларгус" выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. От удара его откинуло на едущий в попутном направлении ВАЗ-2110, после чего виновник происшествия вылетел в поле.

В результате ДТП КамАЗ столкнулся с большегрузом MAN, зацепил Volkswagen Jetta и также оказался на поле. Водитель "Лады" скончался на месте, пострадали 33-летняя пассажирка "Ларгуса", а также двое детей из Volkswagen 7 и 11 лет.

1440 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!