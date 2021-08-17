В Таджикистане стартовали масштабные учения российских военных

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сегодня отправились на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Около тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы - артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) - в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Так, артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация", а также отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани". Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.

Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи, а инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений и оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ обеспечат защиту личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности, - говорится в сообщении.