Директор турфирмы арестован за возможное мошенничество в Ереване

Суд принял решение об избрании ареста в качестве меры пресечения для директора туристического агентства "Давинчи Тревл" Григора Саркисяна, мужчина взят под стражу на два месяца. Об этом написал в Facebook адвокат Раффи Асланян.

По его словам, проверка возможного участия других сотрудников фирмы в хищениях продолжается, передает Sputnik Армения.

Напомним, ранее группа граждан обратилась в полицию, заявив, что они перечислили средства на счет турфирмы, которая обязалась организовать их отдых в Египте, но не сделала этого.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.178 (мошенничество в особо крупных размерах) УК Армении, идет предварительное следствие, устанавливаются личности всех потерпевших.