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Новейший самолет Ил-112В разбился под Москвой

Новейший самолет Ил-112В разбился под Москвой

Возле подмосковного аэродрома Кубинка во вторник потерпел крушение новейший военно-транспортный самолет Ил-112В, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - рассказали в пресс-службе.

Весь экипаж, по предварительным данным, погиб, при падении самолет разрушился и загорелся, уточняет источник.

"На бору находился экипаж в составе трех человек. Их судьба выясняется. По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю", - говорится в сообщении.

Специальная комиссия займется выяснением причин аварии.

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Вестник Кавказа

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