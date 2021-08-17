Алматы стал одним из самых дешевых в мире по стоимости жизни – СМИ

В рейтинге городов мира, составленном аналитиками The Economist, по стоимости жизни казахстанский Алматы занял лишь 129-е место из 133, став одним из самых дешевых крупных городов, учтенных в обзоре аналитиков.

Аналитики издания сравнили цены почти на 140 товаров и услуг в 133 городах по всему миру, учтя такие категории, как продукты питания, алкоголь, коммунальные услуги, табак, одежду, средства личной гигиены, аренду жилья, расходы на здоровье и спорт, развлечения и транспорт, и т. д., - передает Energyprom.kz.

Самыми дорогими городами мира стали Париж, Цюрих и Гонконг, а самыми дешевыми - Дамаск и Ташкент.

Впрочем, сами жители мегаполиса с таким утверждением не согласны: так, в корзине социально значимых продовольственных товаров сразу 12 из 19 позиций стоят в Алматы дороже, чем в среднем по стране, причем 8 из них - более чем на 10%. Заметно дорожев городе и коммунальные услуги, а вот холодная вода и канализация стоят меньше, чем в целом по стране.

Алматинцам заметно дороже обходятся услуги детских садов (в полтора раза), парикмахерских (более чем в полтора раза), фотоуслуги (более чем на треть), первичный прием у платных врачей (почти на треть), дороже здесь стоят бытовая химия и средства личной гигиены. А вот фармацевтические препараты в большинстве своем обходятся жителям Южной столицы дешевле, чем в среднем по стране, - отмечают аналитики.