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Чавушоглу: Анкара позитивно восприняла последние заявления талибов

Чавушоглу: Анкара позитивно восприняла последние заявления талибов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана.

"Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности", - приводит слова главы ведомства Anadolu.

Он также отметил, что в Турции позитивно восприняли последние заявления талибов (организация запрещена в РФ). "Надеемся, что слова и действия представителей "Талибана" будут совпадать", - добавил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит работу по организации эвакуации граждан различных стран из Кабула.

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Вестник Кавказа

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