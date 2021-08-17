Чавушоглу: Анкара позитивно восприняла последние заявления талибов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана.

"Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности", - приводит слова главы ведомства Anadolu.

Он также отметил, что в Турции позитивно восприняли последние заявления талибов (организация запрещена в РФ). "Надеемся, что слова и действия представителей "Талибана" будут совпадать", - добавил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит работу по организации эвакуации граждан различных стран из Кабула.