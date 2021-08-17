Израиль просит помощи в борьбе с пожарами

Власти Израиля просят экстренной помощи в тушении пожаров у соседних государств. Помощь окажут Турция, Греция, Кипр и Иордания, передает newsru.co.il.

В окрестностях Иерусалима продолжаются природные пожары, в настоящее время борьба с огнем ведется в районе поселков Бейт Меир и Каслон, а также в окрестностях больницы "Эйтаним". Жителей поселка Эвен Сапир планируется эвакуировать.

Шоссе №395 между Эштаолем и Цубой остается закрытым, также закрылось шоссе между Мевасерет Цион и Сатаф.

По оценкам главы службы пожарной охраны Дади Симхи, для тушения пожаров потребуются еще несколько дней.