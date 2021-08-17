Дагестанские аграрии доложили о завершении уборки озимых

Аграрии Дагестана отчитались о завершении уборки озимых зерновых культур, отметив, что намолочено больше зерна, чем годом ранее, выросла и урожайность.

"С площади 93,7 тыс га намолочено 212 тыс т зерна, это на 3% больше уровня 2020 года, а средняя урожайность посевов по республике составила 22,6 ц с га, что тоже превышает прошлогодний показатель", - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, передает "Это Кавказ".

Наибольший объем зерна собран в Хасавюртовском районе республики, где с площади около 17 тыс га было получено 42 тыс т зерна. Вторым в уборочной страде стал Карабудахкентский район - здесь с площади 9,8 тыс га намолочено 22,3 тыс т зерна. Следом идут Ногайский и Кизлярский районы, в каждом из которых собрали по 20 тыс т урожая зерновых.