Коронавирус за сутки выявили у 20 958 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 21 тыс случаев заражения.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 958 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 710 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 006, в Московской области - 1 328, в Петербурге - 1 156. В Крыму 378 новых случаев, в Ставропольском крае - 344, в Краснодарском крае - 252, в Дагестане - 198, в Чечне - 170, в Кабардино-Балкарии - 89, в Ингушетии - 79, в Северной Осетии - 71, в Адыгее - 55, в Карачаево-Черкесии - 54.

Суточный прирост составил 0,32%, общее число инфицированных в России достигло 6 642 559 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 407 человек, за весь период - 5 918 324 человека.

Умерли за сутки 805 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 172 110 человек.