Участников террористической ячейки задержали в Крыму

В Крыму задержали пять человек, которые подозреваются в участии в запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", заявил адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы задержанных.

"Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир". Трое из севастопольского региона, один – из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", - приводит слова Курбединова РИА Новости.

Он отметил, что все подозреваемые задержаны по статье 205.5 УК РФ ("организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").