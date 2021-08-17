В Чегеме заработал новый завод по переработке мяса птицы

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии заработало новое производство по переработке мяса птицы, его мощность составит 10 тыс т продукции в год, которую будут поставлять в несколько регионов страны, - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"В сельском поселении Чегем Второй запущено предприятие по переработке и упаковке мяса птицы, его высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 100 наименований продукции, которая уже сегодня поставляется в соседние регионы", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

В минувшем 2020 году в регионе было произведено 119,6 тыс т мяса скота и птицы, что составляет 106,7% к уровню 2019 года. Основной прирост производства мяса был обеспечен за счет птицы – на нее приходится 48% от общего производства мяса, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии.