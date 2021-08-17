"Победа" может начать летать на курорты Египта в октябре

Российский лоукостер "Победа" ждет допуска на выполнение рейсов на курорты Египта.

"Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", - рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Ранее сообщалось, что с 27 августа число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличится втрое.