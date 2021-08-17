Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война навсегда останется в истории

Вторая Карабахская война вошла в историю как славная Победа Азербайджана, когда в результате военной операции азербайджанские земли были освобождены от оккупации. Об этом заявил во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский район президент АР Ильхам Алиев, выступая в городе Кельбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Он напомнил, что в результате победы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы были освобождены от захватчиков: подписав 9 ноября акт о капитуляции, Армения взяла на себя обязательство вернуть Азербайджану эти три района

Глава государства указал, что в ходе боев в первые дни Второй Карабахской войны северная часть Кельбаджарского района была освобождена от оккупантов азербайджанскими военными. Он обратил внимание, что на территории горы Муров и вокруг нее велись ожесточенные бои, в результате которых были шехиды. "Но мы взяли стратегические высоты, что позволило нам контролировать и используемую армянами транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли в значительной степени ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и они фактически не смогли пользоваться дорогой Басаркечар-Кельбаджар. Эта была составной частью военной операции, контрнаступательной операции", - пояснил Ильхам Алиев.

Президент уточнил, что ВС Азербайджана осуществляли контрнаступательную операцию в нескольких направлениях, каждое из которых было важно, поскольку, прорвав линию обороны оккупантов на нескольких направлениях, азербайджанская армия освобождала земли, брала стратегические точки на некоторых направлениях, парализуя движение армии противника. Глава государства указал, что на ряде направлений удалось предотвращать передислокацию армянских военных соединений просто проводя военные маневры. "Таким образом, часть Кельбаджара, малая часть, была освобождена на поле боя. Но основная часть, большая часть была освобождена после подписания Арменией акта о капитуляции", - сказал он.

Ильхам Алиев напомнил, что стремился освободить все оккупированные земли, поэтому находившиеся на столе в период переговоров предложения не отвечали интересам Азербайджана, и он не давал согласия на них. "Потому что о чем шел разговор в течение последних 10 лет - Азербайджану могут быть возвращены 5 районов, а Кельбаджарский и Лачинский районы могут быть возвращены Азербайджану после проведения референдума в бывшем Нагорном Карабахе. Конечно, мы никогда не могли согласиться на это. Потому что ни о каком референдуме не могла идти речь. Моя политика заключалась в том, - и я открыто об этом заявлял, - что все наши земли должны быть освобождены от оккупантов, территориальная целостность должна быть восстановлена полностью, нам не нужно половинчатое решение проблемы", - поведал он.

Президент отметил, что позже оказалось: Армения также не согласна с этими предложениями, поскольку хотела, с помощью иностранных покровителей, навсегда сохранить под оккупацией захваченные земли, - об этом говорит ситуация на освобожденных территориях, а также шесть линий обороны. Захватчики рассчитывали, что Азербайджан не станет освобождать свои земли военным путем, но они ошиблись: азербайджанская сторона вернулась на свои территории и будет стоять на них вечно, - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев обратил внимание на укрепление государственной границы в Кельбаджарском и Лачинском направлениях, которая в течение порядка 30 лет была в руках оккупантов: в мае, после таяния снега, представители Азербайджана вышли на эту границу, заняв свою землю. "Мы на наших землях, Гарагель наш, и другие территории тоже наши. Если бы граница проходила там, где они говорят, то стояли бы на этой границе. Стояли бы, сказали бы, вот это граница. Так что случилось? После того как мы пришли, они начали говорить, мол, нет, вы в неправильном месте встали. Мы встали там, где надо, и встанем там, где посчитаем нужным. Пусть это никто не забывает", - призвал он.

Глава государства также оценил морально-волевые качества рядовых оккупантов и их руководства, пояснив, что они бежали с поля боя "как зайцы", а "один из главных исполнителей Ходжалинского геноцида", экс-министр обороны Сейран Оганян "еле спасся из Шуши", так что оказалось, что все они были в состоянии воевать лишь с мирным населением. Кроме того, Ильхам Алиев отметил, что во Второй Карабахской войне был развенчан миф о "храбром" солдате ВС Армении: в армянской армии за время войны оказалось более 10 тыс дезертиров, из азербайджанской армии не дезертировал никто.

Президент затронул и тему Западного Зангезура, который в данный момент находится под контролем Армении, пояснив, что после строительства Зангезурского коридора он будет использоваться для возвращения на исконные земли граждан Азербайджана, которые были насильственным путем изгнаны с территории нынешней Армении, причем не только из Зангезурского района, но и из расположенном рядом с ним района Гейча.