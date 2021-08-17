Тотальный масочный режим возвращается в Грузию

Защитные маски в Грузии стали обязательным на открытом воздухе при любых условиях, сообщила сегодня министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Добавлено новое правило, которое касается обязательного ношения масок. С сегодняшнего дня использование маски становится обязательным и в открытых пространствах", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Министр пояснила, что, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, масочный режим станет одним из наиболее важных и эффективных средств против четвертой волны коронавируса.

Напомним, не носить маски на воздухе стало можно с 22 июня. С 10 августа маски на улице в Грузии опять стали обязательными, при условии скопления более пяти человек. В закрытых помещениях никаких ослаблений масочного режима не было.