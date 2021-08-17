Тройное ДТП произошло на Кубани

В Краснодарском крае произошла автоавария с участием двух "Газелей" и иномарки.

Происшествие произошло 17 августа в 06:55 по московскому времени на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк.

Водитель автомобиля "ГАЗ 2747" врезался в движущуюся впереди машину "ГАЗ 2824", который после столкновения ударил иномарку Nissan X-Trail. Автомобили получили механические повреждения, сообщает "Аргументы и Факты".

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.