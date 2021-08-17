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Пляжи западного берега Крыма защитит наука

Пляжи западного берега Крыма защитит наука

Ученые Крымского федерального университета предложили применять биопозитивные подводные конструкции берегозащитных сооружений для сохранения пляжей на западном побережье полуострова, - передает пресс-служба вуза.

Изучив западное побережье Крыма, специалисты вуза выяснили, что отсутствие регулярного поддержания существующих берегозащитных сооружений привело к активному процессу разрушения пляжей.

"В некоторых местах пляж смывается, в некоторых – прибывает. Так, в районе санатория "Волна" на участке демонтажа разрушенной откосно-ступенчатой волногасящей набережной произошло разрушение склона, образование пляжа, а также перераспределение пляжного материала. При этом мы также обнаружили участок пляжа, который не подвергается изменениям, что связано с расположенными под водой песчаными валунами. Известняк за много лет превратился в очень плотную структуру, которая может быть соотнесена с бетоном. Эти валуны представляют собой подводные рифы и "держат" пляж, что позволяет разработать модель для создания искусственных сооружений берегозащиты", – рассказала профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Наталья Ветрова, передает "АиФ-Крым". 

Решить проблему помогут биопозитивные конструкции – проницаемые берегозащитные сооружения, которые будут находиться под водой и не нарушат природный морской ландшафт. С одной стороны они будут гасить волны, а с другой – сохранять баланс всех пляжных процессов. Кроме того, за счет применения биопозитивных материалов и конструкций удастся и позаботиться о природе, и решить антропогенные проблемы, – добавила Ветрова.

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