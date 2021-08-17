Лесные пожары добрались до Франции, эвакуируют тысячи людей

На юге Франции в департаменте Вар (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) проводится массовая эвакуация в связи с лесными пожарами.

В регионе эвакуируют тысячи людей, в том числе туристов из кемпингов, уточнили в префектуре Вара.

Лесной пожар начался во второй половине дня в понедельник, за ночь он уничтожил 5 тыс га, сжег до тла кемпинг Charlemagne в Гримо, затронул сотню домохозяйств.

На данный момент известно о трех пострадавших, кроме того 19 человек отравились продуктами горения.

В регионе из-за пожара закрыты несколько автомобильных дорог. Борьбой с огнем заняты 700 человек, в том числе пожарные из соседних департаментов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен во вторник выехал в Вар.