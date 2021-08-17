В Израиле выявили почти 9 тыс случаев коронавируса за сутки

В Израиле начинается новая волна коронавируса, вызванная дельта-штаммом, за минувшие сутки в стране выявили 8 987 случаев заболевания, это уровень середины января.

Общее число инфицированных в стране - 951 226 человек, в настоящее время больны 55 323 человек. Скончались за сутки 26 человек, всего - 6 694, выздоровели за сутки 3 694 пациента, всего - 889 209.

В больницах лечение проходят 926 инфицированных.

Индекс заражаемости в Израиле составляет 1,27.