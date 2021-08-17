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Комсомольский пруд Ставрополя закрыли для расчистки после ливня

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https://aif-s3.aif.ru/images/024/755/da5ce4826500c82e0bfd3e72ef9414ce.jpeg

Мощный ливень, накануне обрушившийся на Ставрополь, вынудил местные власти закрыть для посещений излюбленное место отдыха горожан - Комсомольский пруд, написал в своем аккаунте в Instagram глава администрации краевой столицы Иван Ульянченко.

"Во время ливня мощный поток воды затопил пешеходные дорожки, принес на пляж много мусора, поэтому сегодня Комсомольский пруд будет закрыт для продолжения работ по обследованию акватории пруда, расчистки пляжной, пешеходной и спортивной зон", - написал в сторис Ульянченко, передает "АиФ-Ставрополье".

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