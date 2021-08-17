МИД: Узбекистан находится в тесном контакте с "Талибаном" по вопросам границы

Ташкент поддерживает тесные контакты с представителями запрещенного в России движения "Талибан" относительно охраны границ и сохранения стабильности в приграничной зоне, такое заявление опубликовано на сайте МИД Узбекистана.

"Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что дипмиссии РУз в Кабуле и Мазари-Шарифе функционируют в штатном режиме.

В МИД также заверили, что пристально наблюдают за развитием ситуации в Афганистане и позитивно оценивают заявления внутриафганских сил о готовности к созданию инклюзивного правительства, а также надеются на успех межафганских переговоров в Дохе и на мирный переход власти в стране путем всеобщего консенсуса с учетом норм международного права.

"Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - указано в сообщении МИД.