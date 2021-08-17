Вакцинацию от коронавируса в Казахстане прошли более 6 млн человек

По данным министерства здравоохранения Казахстана, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 6 млн граждан при общем населении республики 19 млн.

"Первым компонентом 6 138 795 человек провакцинировано в Казахстане на 17 августа 2021 года, вторым компонентом - 4 769 789 человек", - уточнили в Минздраве.

Лидерами по вакцинации являются Алматы, Туркестанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области.