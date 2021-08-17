Касым-Жомарт Токаев прибыл в Южную Корею с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Республике Корея с государственным визитом, который начался с церемонии официальной встречи президента Казахстана в Голубом доме, - сообщает сайт Акорды.

Главу государства у входа встретил президент страны Мун Чжэ Ин, а после того, как прозвучали государственные гимны Казахстана и Южной Кореи, президенты обошли строй Почетного караула, поклоном поприветствовали флаги двух стран и представили друг другу членов официальных делегаций, - передает "АиФ-Казахстан".

Сегодня у Токаева запланированы переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, во время которых стороны рассмотрят широкий круг вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнёрства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Также Касым-Жомарт Токаев совместно с Мун Чжэ Ином встретится с лидерами корейского бизнеса.

Планируется, что казахстанский лидер примет участие в церемонии, посвященной памяти национального героя Кореи, генерала Хон Бом До, который в последние годы своей жизни проживал в Казахстане, а затее возложит венки у монумента павших за Родину, проведет круглый стол и ряд двусторонних встреч с участием крупных корейских компаний, а также встретится с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Касым-Жомарт Токаев также посетит Сеульский киберуниверситет, на территории которого откроет бюст Абая Кунанбайулы.