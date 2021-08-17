Россияне выступили за запрет продажи алкоголя до 21 года

Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что большинство россиян считают, что минимальный возраст для покупки алкоголя должен быть поднят с 18 до 21 года, пишет РИА Новости.

Идею Минздрава о запрете продажи спиртного гражданам моложе 21 года поддерживают 39% россиян, запрете на продажу лицам моложе 21 года алкогольных напитков крепостью свыше 16,5% одобряют 34%.

Повышение минимального возраста на покупку алкоголя не поддерживают 18% опрошенных, чаще мужчины.

Кроме того, россияне ответили на вопрос, с какого возраста в стране должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% считают, что с 21 года, 23% - с 18 лет, 3% - с 16 лет.