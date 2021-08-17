РКБ Владикавказа получила новые аппараты ИВЛ

В республиканской клинической больнице (РКБ) во Владикавказе установят новые аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после гибели пациентов из-за аварии на магистральной линии подачи кислорода, - сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"В медицинское учреждение поступили 30 новых аппаратов ИВЛ. При необходимости оборудование будет распределяться в другие ковидные стационары", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Сейчас кислородная система стабильна и сбоев подачи кислорода не фиксируется. Напомним, в начале минувшей недели из-за аварии в кислородной системе в больнице погибли 11 пациентов с диагнозом "коронавирус".