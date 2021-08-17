Главная » Новости

Талибы амнистировали афганских чиновников - СМИ

Фото: BBC
Фото: BBC

Представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" сегодня объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их к возобновлению работы в госучреждениях, - сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия..., поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

995 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!