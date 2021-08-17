Врачи раскрыли, как скоро можно заразиться коронавирусом повторно

В мире случаются повторные случаи заражения коронавирусом через один-два месяца после перенесенного заболевания, некоторые пациенты за год переносят коронавирус даже десять раз, пишет "Лента.ру".

Довольно часто, по наблюдениям медиков, люди болеют коронавирусной инфекцией два-три раза в год, чаще всего повторные заболевания проходят легко. Тяжело протекать болезнь может, если пациент столкнулся с новой мутацией вируса.

Во многих странах сейчас фиксируется четвертая волна пандемии, в России она может случиться в конце осени, считает заведующий лабораторией пролиферации клеток института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.